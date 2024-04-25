В Твери двое мужчин заложили муляжи взрывных устройств под мост

В Твери задержаны два сотрудника частной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, после того как они заложили муляжи взрывных устройств у опор мостов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

По данным ведомства, три муляжа бомб были заложены под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. После чего подозреваемые сообщили в правоохранительные органы «о готовящемся акте терроризма».

В группу, которая изготовила муляжи, входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры в нескольких регионах России, уточнили в ФСБ.

«Двое мужчин, подозреваемых в совершении противоправного деяния, задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ЦОС.

Также заочно предъявлено обвинение предполагаемой соучастнице, которая находится за пределами РФ. Она объявлена в международный розыск.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 207 УК РФ (совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма группой лиц по предварительному сговору), сообщили в спецслужбе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, причастных к работе украинских мошеннических кол-центров и к похищению у россиян миллиардов рублей. В спецслужбе подчеркнули, что похищенные деньги шли в украинские банки и на финансирование ВСУ. Услуги связи и поддержание работы оборудования мошенников оплачивались через иностранные банки.