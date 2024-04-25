Обрушились крылья мельницы парижского кабаре «Мулен Руж»

Крылья мельницы знаменитого кабаре «Мулен Руж» обрушились в Париже. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижских пожарных, инцидент произошел минувшей ночью — никто не пострадал.

Крылья задели вывеску с названием кабаре и сломали несколько букв, а также повредили козырек. Пожарные и полиция оперативно прибыли на место происшествия. Вокруг здания установили периметр безопасности и через несколько часов специалисты вывезли рухнувшую конструкцию. Причина инцидента пока неизвестна.

Старейшее французское кабаре «Мулен Руж» начало свою работу 6 октября 1889 года. Заведение находится около площади Пигаль и является одной из достопримечательностей французской столицы. Выбранный для крыльев мельницы красный цвет символизирует веселье и отсылает к району красных фонарей, в котором расположен «Мулен Руж».