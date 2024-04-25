В Татарстане задержан собиравший для СБУ данные о российском ВПК

Сотрудники ФСБ России задержали в Набережных Челнах гражданина РФ, который подозревается в передаче другим странам данных о предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает региональное управление службы по Республике Татарстан.

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По данным следствия, подозреваемый собирал данные о расположении предприятий ВПК в Набережных Челнах. Письма с собранной информацией он планировал направить на адреса посольства США в Москве и руководителя Службы безопасности Украины. ФСБ опубликовала кадры, подтверждающие факт подготовки к отправке писем.

Задержанному было объявлено официальное предостережение о недопустимости действия, которые создают условия для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».