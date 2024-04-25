В США экстрадируют россиянина Петрова, обвиняемого в экспорте в РФ микроэлектроники

Апелляционный суд Кипра одобрил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте в РФ микроэлетроники. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Петров был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу США.

Петров заявил, что решение кипрского Апелляционного суда «не поддается объяснению».

«Окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. <...> Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — пояснил Петров.

В сентябре 2023 года в Министерстве юстиций США заявляли, что россиянин Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в Российскую Федерацию. Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.