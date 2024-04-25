Российского бизнесмена задержали на Бали за изнасилование

Telegram-канал Baza сообщил о задержании владельца сети петербургских кальянных Антона Феромона (настоящая фамилия Симутов) на Бали. По информации канала, на российского предпринимателя написали заявление об изнасиловании. В публикации уточняется, что это сделала девушка, которая познакомилась с Симутовым через общих знакомых.

По информации канала, пострадавшая заявляет, что бизнесмен избил и изнасиловал ее на своей виле. При этом Baza со ссылкой на балийские чаты сообщает, что Симутова часто видели за избиением других людей. В публикации уточняется, что многие боялись писать на него заявление, так как он представлялся криминальным авторитетом и майором ФСБ. По данным канала, по Бали он передвигался с полицейским кортежем.