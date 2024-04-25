В Казани 20-летний уроженец Марий Эл напал на полицейского с ножом

Уроженец Марий Эл напал на полицейского с ножом в Казани. Он задержан, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан в Telegram-канале.

"В Казани сотрудниками полиции задержан злоумышленник, совершивший вооруженное нападение на полицейского", - говорится в сообщении. Отмечается, что ночью 25 апреля несколько человек устроили потасовку. На требования сотрудников патрульно-постовой службы полиции не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок. "Было принято решение о задержании правонарушителей и доставлении в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из участников драки оказал полицейскому активное сопротивление и нанес ему несколько ударов ножом в область живота, после чего попытался скрыться", - говорится в сообщении.

Нападавший был задержан. Им оказался 20-летний уроженец Республики Марий Эл.

Все пятеро участников происшествия доставлены в отдел полиции.

"Полицейский доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время жизни сотрудника ППСП ничего не угрожает. Собранные материалы по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы", - говорится в сообщении.

Действиям остальных участников конфликта также будет дана правовая оценка.