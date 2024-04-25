Ученик Международной британской школы попытался покончить с собой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в Раменках. По данным канала, 39-летний отец строго пытался доказать 14-летнему сыну вред курения. После ссоры семиклассник заперся в своей комнате, а позже его нашли под окнами дома.

Мальчика доставили в реанимацию с переломом бедра и ушибом правого легкого. За его жизнь борются врачи.

Shot отмечает, что пострадавший живет в полной благополучной семье. У него есть два брата и сестра. Неделю назад они вместе с родителями переехали в новую квартиру.

Ранее в апреле сообщалось, что жительница Москвы попыталась покончить с собой и со своим двухлетним ребенком. Женщина позвонила в городскую службу психологической помощи и сообщила об этом операторам. К ее дому в районе Коньково выехали экстренные службы.