Стал известен эквивалент вменяемой Тимуру Иванову взятки
Сумма взятки, полученной в виде разных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить свыше 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Источник отметил, что в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.
Собеседник агентства пояснил, что Иванов постоянно обеспечивал получение предпринимателями выгодных подрядов. Бизнесмены, в свою очередь, за эти подряды оказывали ему разные услуги. В частности, построили дом, оплатили различные необходимые ему вещи.
Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра
По его словам, стоимость этих услуг превышает 1 млрд рублей. Вместе с тем, добавил он, цифра может увеличиться, а конечную сумму покажет экспертиза.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.