Стал известен эквивалент вменяемой Тимуру Иванову взятки

Сумма взятки, полученной в виде разных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить свыше 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник отметил, что в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

Собеседник агентства пояснил, что Иванов постоянно обеспечивал получение предпринимателями выгодных подрядов. Бизнесмены, в свою очередь, за эти подряды оказывали ему разные услуги. В частности, построили дом, оплатили различные необходимые ему вещи.

Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра

По его словам, стоимость этих услуг превышает 1 млрд рублей. Вместе с тем, добавил он, цифра может увеличиться, а конечную сумму покажет экспертиза.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.