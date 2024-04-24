Силовики приступили к проверке учредителей стройкомпаний по «делу Иванова»

Силовики начали проверку публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и «Олимписитистрой» в рамках дела замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

По их словам, следственные действия проводятся с бывшим руководителем ППК ВВСК Андреем Белковым и соучредителем «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Их статус источники «РБК» не уточнили.

Известно, что Белков временно исполнял обязанности гендиректора ППК ВСК с апреля 2021 года по март 2022 года, а затем руководил компанией до октября 2023 года. После ухода из нее он участвовал в создании ООО СК «Патриот», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий. Ее контрагентами значатся Минобороны и его дочерние организации. «Олимпситистрой» является подрядчиком ППК ВСК.

Напомним, что 23 апреля стало известно о задержании Иванова. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, за которое предусмотрено наказание в 15 лет или штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Замминистра обороны свою вину отрицает. Также по делу проходит предприниматель Сергей Бородин. Его и Иванова отправили под арест до 23 июня. Позже стало известно о третьем фигуранте дела.