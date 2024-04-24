Сын отрезал руку матери ради доступа к ее банковскому счету

21-летний житель Бразилии расправился с матерью и отрезал ей руку, чтобы иметь доступ к ее банковскому счету. Об этом сообщает Metro.

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Жозе Натан Карвалью напал с ножом на мать, 58-летнюю Сандру Марию дус Сантос Карвалью, в городе Сальвадор, штат Баия. После расправы сын отрезал женщине руку, так как хотел сохранить отпечатки ее пальцев, чтобы получить доступ к деньгам на ее банковском счете. Затем он накрыл мать простыней и полотенцем и оставил в доме, где жил вместе с ней.

Сандру Марию нашли лишь спустя несколько дней. Ее обнаружил двоюродный брат Жозе Натана. Он сразу сообщил о произошедшем в полицию. Преступника разыскали и арестовали по горячим следам. В суде он признался в содеянном. Жозе Натан заявил, что расправился с матерью в ходе ритуала черной магии, который она ранее якобы также провела над ним. Суд запросил психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на имя умершего дяди. Она привезла мужчину в банк на инвалидном кресле.