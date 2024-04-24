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Сильный пожар произошел на востоке Москвы

На востоке Москвы вспыхнул сильный пожар. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду вечером, 24 апреля, на стройке рядом с ЖК «Сиреневый парк».

На кадрах с бульвара Рокоссовского густой черный дым поднимается в небо. По словам очевидцев, он виден из разных точек столицы.

По предварительным данным, загорелось нежилое двухэтажное кирпичное здание. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На место прибыли представители экстренных служб.

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