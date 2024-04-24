Грабители похитили из автомобиля в Москве 48 миллионов рублей

Сотрудники СОБР «Столица» Росгвардии совместно с коллегами из МВД задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным пресс-службы, злоумышленники подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выстрелили в сторону водителя из травматического пистолета. После этого они похитили из салона сумку с 48 миллионами рублей и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавший водитель был госпитализирован. Позже он обратился в правоохранительные органы.

Вскоре налетчики были задержаны на юго-востоке Москвы. Ими оказались трое мужчин в возрасте 27, 33 и 40 лет. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Днем 7 декабря на Юбилейном проспекте в Химках произошла похожая история. Злоумышленники подошли к припаркованному возле отделения банка автомобилю, открыли заднюю дверь и, похитив пакет с деньгами, скрылись. Преступление попало на видео. Позже выяснилось, что ограбили акционера магазина бытовой техники. Он заранее заказала в банке 48 миллионов рублей наличными.