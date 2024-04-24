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Суд в Коми заочно арестовал обвиняемых в терроризме Каспарова* и Гудкова*

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал признанных в РФ иноагентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову. ТАСС

Там добавили, что они обвиняются в создании террористической организации. Ura.Ru

Обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Как подчеркнул суд, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. RT на русском

Суд в Коми заочно арестовал обвиняемых в терроризме Каспарова* и Гудкова*
© РИА Новости
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