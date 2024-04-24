Замминистра обороны Иванова поместили в карантин в СИЗО

Заместителя министра обороны Тимура Иванова поместили в карантин в СИЗО. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах. Вечерняя Москва

«Арестованного замминистра обороны Иванова поместят на карантин на 14 суток или менее. За это время его осмотрят медики, он сдаст анализы, также арестанта посетит психолог», - сказал собеседник агентства. После прохождения медицинских процедур Иванова переведут в камеру, где к тому времени, по словам источника, ему подберут сокамерников. ТАСС

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Lenta.ru