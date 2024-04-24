Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО "Лефортово"

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов находится в карантинной камере СИЗО "Лефортово" в Москве, он не имеет жалобы на условия содержания в изоляторе. Об этом ТАСС рассказал первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

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"Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей у него нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Сказал, что в камере чисто", - рассказал Зуев.

По его словам, когда наблюдатели пришли в СИЗО к Иванову, там уже состоялся ужин, замминистра рассказал, что кормили комплексным ужином с рыбой. При этом сегодня Иванова уже посетил врач.