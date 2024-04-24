Мужчину с наркотиками на 20 миллионов рублей задержали в центре Москвы

В центре столицы задержали мужчину, у которого при себе было 10 килограмм гашиша на 20 миллионов рублей. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

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По его словам, инспектор ДПС остановил автомобиль BMW на Лужнецкой улице, чтобы проверить документы водителя. Пока сотрудник ведомства просматривал их, 34-летний мужчина нервничал. Тогда работник ДПС произвел допрос водителя, который в итоге признался, что в багажнике его авто есть запрещенные вещества.

Из багажника было изъято десять брикетов с наркотическим веществом на сумму в 20 миллионов рублей. Результаты экспертизы показали, что это гашиш. По факту случившегося проводятся проверки, передают «Известия».

Похожая история произошла на западе столицы. Женщина перевозила на автомобиле каршеринга амфетамин, однако попала в поле зрения правоохранителей. Она заметно нервничала, и стражи правопорядка усомнились в трезвости женщины.

19 апреля в Серпухове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в распространении метадона через тайники-«закладки». Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. По внешним признакам водитель был в несколько неадекватном состоянии, похожем на опьянение.