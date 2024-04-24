В Крыму тело жестоко убитой девушки нашли закопанным в землю

В Крыму жестоко убитую 23-летнюю девушку нашли в большой сумке, закопанной в землю. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, девушка проживала в Евпатории. Ее последний раз видели 20 апреля, тогда же она последний раз была онлайн в соцсетях. Она перестала отвечать на звонки и не вышла на работу.

Мать пропавшей начала бить тревогу и ее стали искать полицейские и волонтеры. Им удалось найти девушку 23 апреля — ее тело находилось в большой сумке и было закопано в землю.

Отмечается, что тело убитой пытались сжечь. Также перед смертью ее пытались изнасиловать, сообщает Shot.

По подозрению в убийстве девушки задержали двоих сотрудников местного торгового в возрасте 26 и 29 лет. По информации Telegram-канала, один из них уже дал признательные показания.

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