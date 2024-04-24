Под Тамбовом задержали мужчину, готовившего подрыв объекта энергетической инфраструктуры

Житель Тамбова планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, мужчину задержали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Тамбовской области пресечена противоправная деятельность уроженца г. Тамбова 1995 г. р., планировавшего совершить террористический акт и диверсию на территории региона", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что злоумышленник вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в России. Мужчина получил задание совершить диверсионно-террористические акты. Для этого он купил различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, с помощью которой планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий Тамбова. После этого подозреваемый планировал выехать за пределы страны.

Довести дело до конца злоумышленник не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательств и выявления иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).