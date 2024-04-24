СМИ рассказали о третьем фигуранте дела замглавы Минобороны Иванова

По делу замминистра обороны России проходит третий фигурант, ему вменяют дачу взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Новому фигуранту дела грозит штраф в размере до 90-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом, по законодательству, «лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления» и «добровольно сообщил о совершении преступления».

На данный момент вопрос о мере пресечения третьего фигуранта не решен.

Задержание замминистра обороны РФ Тимура Иванова: что известно

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, за которое предусмотрено наказание в 15 лет или штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Замминистра обороны свою вину отрицает. Также по делу проходит предприниматель Сергей Бородин. Его и Иванова отправили под арест до 23 июня.