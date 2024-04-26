Адвокаты обжалуют арест счетов замглавы Минобороны России и его семьи

Защита намерена подать апелляционную жалобу на решение суда об аресте банковских счетов замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, и его семьи. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Денис Балуев.

По его словам, сейчас защита ждет текст судебного постановления, чтобы с ним ознакомиться.

Ранее 26 апреля стало известно, что защита обжаловала заключение замминистра под стражу. Балуев отметил, что адвокаты просят Мосгорсуд освободить Иванова из СИЗО, избрав ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они предлагали поместить замглавы Минобороны под домашний арест либо наложить на него запрет определенных действий.

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на имущество, активы и счета Иванова, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей. Заседание состоялось без представителей защиты.

Следствие устанавливает причастность Иванова к другим должностным преступлениям. Поэтому дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки.