Блиновскую оставили под стражей

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, женщина пробудет под стражей до 26 июля 2024 года.

22 января 2024 года суд продлил арест Блиновской до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение блогером условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым женщине запрещено общаться.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.