Российские дипломаты посетили моряка на задержанном Ираном судне

Сотрудники посольства РФ посетили задержанное Ираном судно MSC Aries и выяснили, что находящийся там российский моряк жив и здоров. Об этом сообщает ТАСС.

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Условия жизни россиянина на корабле дипломаты назвали удовлетворительными.

13 апреля иранские ВМС взяли под свой контроль судно MSC Aries в Ормузском проливе. Контейнеровоз шел под флагом Португалии. По данным ТАСС, судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime — филиалом Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве. В Иране заявили, что судно было задержано за нарушения морского права.

СМИ сообщили, что на борту MSC Aries находится моряк-россиянин. В посольстве РФ в Иране заявили, что поддерживают постоянный контакт с иранскими властями для выяснения информации о нем.