Задержание замминистра обороны РФ Тимура Иванова: что известно

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, арестован по решению суда. Свою вину он не признает. Подробности этого дела — в материале «Рамблера».

Иванов занял должность заместителя министра обороны в мае 2016 года. На посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, закупки в рамках гособоронзаказа.

Задержание

Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером 23 апреля.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вменяемая часть статьи предполагает, что сумма взятки составляет не менее 1 млн рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Петренко также отметила, что правоохранителями «проводятся соответствующие следственные действия», не приведя подробностей.

При этом, по словам знакомого с ходом следствия источника РБК, в нескольких российских регионах силовики проводят десятки обысков, связанных с делом замминистра обороны Тимура Иванова. В частности, сотрудники ФСБ работают на объектах в Краснодарском и Ставропольском краях.

Осведомленный источник уточнил, что заместитель министра был задержан накануне в 17 часов в своем служебном кабинете.

«В этот же день в министерстве в 11:00 проходила коллегия, на которой присутствовал Иванов», — рассказал он.

По его словам, материалы уголовного дела связаны с должностными обязанностями чиновника.

«Дело может стать многоэпизодным, так как следствие опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания», — пояснил источник.

В чем подозревают?

Сегодня суд арестовал Тимура Иванова до 23 июня. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО, пишет со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС.

«После того как Иванову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, конвой доставил его в СИЗО «Лефортово», где он пробудет как минимум до той даты, которую установил столичный суд», — пояснил источник издания.

Также по делу о получении взятки заместителем министра обороны Тимуром Ивановым суд заключил под стражу бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Бородину также предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Под стражей он пробудет по меньшей мере два месяца — до 23 июня.

По версии следователей, Бородин находился в дружеских связях с Ивановым. Вместе они вступили в сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», пояснили в пресс-службе.

При этом в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что замглавы Министерства обороны России давно находился в оперативной разработке.

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — пояснил источник издания, не приведя иных подробностей.

Он также уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

В свою очередь источник «Известий» отметил, что Сергей Бородин ранее уже задерживали в рамках другого уголовного дела, в ходе расследования которого он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Тимура Иванова.

«Вину не признает»

Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать его арест по делу о получении взятки. Вину он не признает, заявил РИА Новости адвокат Денис Балуев.

По словам адвоката, в суде защита настаивала на домашнем аресте для Иванова или назначении ему запрета определенных действий.

«У нас не было даже времени подготовиться, чтобы просить залог, просить его впустую без внесения этой суммы на депозит - это бесполезно, у нас промежуток между предъявлением обвинения и судебным заседанием составлял несколько часов», — пояснил он.

Реакция Кремля

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не знаком с информацией о том, что замглавы Минобороны Тимур Иванов подозревается в госизмене, и призвал ориентироваться только на официальную информацию, пишет «Коммерсант».