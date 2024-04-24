Один человек погиб из-за вспыхнувших цистерн на ж/д в Крыму

Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным МЧС, огонь охватил железнодорожную цистерну, на месте происшествия развернули оперативный штаб для ликвидации пожара. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым сообщили о летальном исходе, таким образом число пострадавших увеличилось до четырех. На месте ЧП работают свыше 100 спасателей и 20 единиц техники.

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По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший, — сказал собеседник агентства.

Ранее мощный пожар разгорелся на ферме в населенном пункте Вязовка Республики Башкирия. Площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли почти 140 животных, среди которых были овцы, телята и куры. Пострадал один мужчина, он получил ожог руки. По предварительной версии, причиной пожара мог стать автомобильный аккумулятор.

До этого в Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела.

В апреле на воронежском машиностроительном заводе «Эникмаш-В» произошел крупный пожар. Там горел цех по производству электрооборудования. Как сообщал Telegram-канал Baza, площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. По данным МЧС России, в результате пожара на заводе «Эникмаш-В» три человека погибли, двое пострадали.