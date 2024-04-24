В Карачаево-Черкесии нашли автомобиль напавших на силовиков подозреваемых

Следователи установили автомобиль, на котором скрылись напавшие на полицейских люди в Карачаево-Черкесии. Машина изъята, сообщило в Telegram-канале следственное управление СК России по региону. ТАСС

Специалисты осмотрели машину, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве. По уголовному делу собирать и закреплять доказательственную базу. Газета.Ru

Нападение произошло в ночь на 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. Подозреваемые открыли огонь и похитили табельное оружие и боеприпасы. Ранения двоих сотрудников оказались не совместимы с жизнью. За жизнь третьего борются врачи. Lenta.ru