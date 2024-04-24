Советский истребитель с останками летчика нашли в Новгородской области

Поисковики нашли обломки истребителя ЛаГГ-3 времен Великой Отечественной войны и останки летчика, который числился пропавшим без вести. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковая экспедиция «Долина».

Находка была сделана поисковым отрядом из Тюмени «Память сердца» у деревни Великое Село в Старорусском районе Новгородской области.

«Из личных вещей пилота найдены полностью проржавевший пистолет ТТ, фрагменты ткани от одежды, пуговицы. По номеру двигателя самолета участнику отряда „Сокол“ Андрею Хитущенко удалось установить, что пилотом ЛаГГ-3 был Яковлев Владимир Тимофеевич, который числится пропавшим без вести с 23. 03. 1942 года», — отмечается в сообщении.

Поисковики объявили розыск родных летчика, отметив, что Владимир Яковлев родился в 1922 году в деревне Несмеяново Вологодской области. У летчика были брат Сергей Яковлев и сестра Антонина Яковлева, которые тоже воевали во время Великой Отечественной войны.

Ранее в Нидерландах нашли обломки британского бомбардировщика Vickers Wellington и останки четырех человек. Они оказались чехословацкими летчиками. Самому младшему из них было 23 года, старшему - 28 лет. Самолет был сбит немецким истребителем, когда возвращался после ночных бомбардировок Бремена.