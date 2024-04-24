В Свердловской области школьник умер прямо на уроке

В школе №21 Асбеста (Свердловская область) на уроке физкультуры умер 14-летний Богдан. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли», — поделился собеседник агентства.

Богдан учился в восьмом классе. Знакомые мальчика называют его добрым и общительным. Руководство учреждения отказалось от комментариев.

Источник URA.RU в местной администрации подтвердил факт гибели ребенка. «В школу вызвали его маму, проводились реанимационные действия, сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — добавил он. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.