Замминистра обороны РФ Иванов отказался признавать вину в получении взятки

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. ТАСС

«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — отметил собеседник агентства. Российская газета

Ранее Иванова отправили в СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года. Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела — Сергей Бородин, ему назначили такой же срок ареста. Ura.Ru