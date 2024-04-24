Замминистра обороны РФ Иванов отказался признавать вину в получении взятки

Тимур Иванов, заместитель министра обороны России, отказался признавать вину во вменяемом ему преступлении.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в получении взятки в особо крупном размере.

На данный момент точная сумма денег, которые он, предварительно, получил, неизвестна, специалисты устанавливают ее, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал Mash.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что суд в Москве арестовал замминистра обороны Тимура Иванова на два месяца.