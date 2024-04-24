Mash: вещдоки по делу о «паленке» с блогером Лерчек пропали

Telegram-канал Mash сообщил об исчезновении вещественных доказательств по делу стилиста Эльвиры Янковской, которую блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обвинила в продаже подделок на брендовые вещи. По его данным, пропавшие улики оцениваются в четыре млн рублей.

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Как уточняет канал, вещдоки хранились в ОМВД, но сейчас их местоположение неизвестно. Речь идет о вещах известных брендов, при этом часть из них, утверждает Telegram-канал, принадлежала самой Янковской. Также Mash сообщил, что до этого специалисты провели экспертизу, в ходе которой проводилась оценка подлинности улик. Канал добавил, что сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники СК.

Ранее следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре с ее адвокатом Михаилом Мушаиловым. По информации Mash, следователь советовалась с Мушаиловым, по какой статье возбуждать дело против Янковской, которую ранее Лерчек обвинила в продаже неоригинальных сумок под ее именем.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, на блогера Лерчек подала в суд компания ООО «Темполайн Логистика», которая занималась хранением и поставками ее косметики Letique. По его данным, Чекалина задолжала истцу 22 млн рублей, включая неустойки.