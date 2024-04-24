В российском городе школьного дворника задержали за изнасилование детей

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего школьного дворника за развращение и изнасилование детей. Об этом сообщает 78.ru.

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По данным издания, молодого человека отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

21 апреля мама одного из школьников обратилась в полицию. Женщина рассказала, что дворник развращал ее 12-летнего сына. Силовикам удалось выяснить, что с февраля по март задержанный развращал и насиловал двух подростков.

Ранее Астраханский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за сексуальное насилие над двумя глухонемыми девочками.