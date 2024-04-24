Суд арестовал Сергея Бородина по делу заместителя главы Минобороны

Суд заключил под стражу Сергея Бородина, фигуранта по делу о получении взятки заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Бородину предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Под стражей он пробудет по меньшей мере два месяца — до 23 июня.

По версии следователей, Бородин находился в дружеских связях с Ивановым. Вместе они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Напомним, что о задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Вменяемая часть статьи предполагает, что сумма взятки составляет не менее 1 млн рублей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявляла, что правоохранителями «проводятся соответствующие следственные действия». Подробностей она не привела.

Иванов занял должность заместителя министра обороны в мае 2016 года. На посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, закупки в рамках гособоронзаказа.