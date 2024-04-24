Суд арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках уголовного дела о получении взяток — до 23 июня 2024 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Газета.Ru

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Иванову предъявлено обвинение. Lenta.ru

Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами. Дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. RT на русском

49-летний Тимур Иванов занимает пост замглавы Минобороны РФ с 2016 года. До этого работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, в правительстве Московской области, а также возглавлял АО «Оборонстрой». Российская газета