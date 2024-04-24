Суд арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бородина Сергея Владимировича. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года", - сказали в пресс-службе.

ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу.

Басманный суд также арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, заявили в Мосгорсуде. По информации суда, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ.