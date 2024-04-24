Экс-жена задержанного замглавы Минобороны России перестала выходить на связь

Экс-жена задержанного заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пара официально развелась в 2022 году. 50-летнюю женщину могли задержать вместе с супругом. Официально эти данные не подтверждались.

Некоторые средства массовой информации утверждали, что Захарова вместе с отцом Тимура Иванова — Вадимом Ивановым владеет компанией «Кристалл Девелопмент», производящей части электронных ламп, трубок и других компонентов. Ей также принадлежит доля в ООО «Частные технологии», — фирма занимается предоставлением рекламных услуг.

Помимо этого Захаровой принадлежали ООО «Ваш Дом», которая занималась управлением недвижимым имуществом, и ООО «МКК «Кредит Лайн», предоставлявшая займы потребителям.

23 апреля стало известно, что Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Представители Следственного комитета России намерены обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

При этом, как утверждают в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад».