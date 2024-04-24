Колеса шасси лопнули при посадке самолета в Якутии

При посадке в аэропорту Олекминска у пассажирского самолета лопнули два колеса шасси, никто не пострадал. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 21:17 по местному времени.

«При посадке в аэропорту г. Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании „ИрАэро“, выполнявшего рейс по маршруту „Якутск — Олекминск“, лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

При этом на борту находилось 25 человек, никто из них не пострадал. В прокуратуре отметили, что проводится проверка и выясняются причины произошедшего.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в ведомстве.

Ранее лайнер Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть. В результате никто не пострадал. Шина была обнаружена на территории аэропорта. При падении она повредила несколько автомобилей на стоянке, предназначенной для сотрудников.