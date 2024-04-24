Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Братске

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Братске.

У беременной женщины открылось кровотечение, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Братска.

"Сегодня, 24 апреля, в Братске произвел экстренную посадку самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Иркутска в Санкт-Петербург. После того, как лайнер пробыл в воздухе около 45 минут, одной из пассажирок стало плохо. У беременной женщины открылось кровотечение и экипаж принял решение уйти на запасной в Братск", - сообщили в пресс-службе.

На борту самолета находилось 164 пассажира.

"Заблаговременно вызванные медики увезли пассажирку на скорой в больницу, остальные пассажиры покинули самолет на время наземного обслуживания и находятся в аэровокзале. Предварительно, вылет назначен на 16:00 по местному времени (11:00 мск). Окончательное решение примут представители авиаперевозчика", - пояснили в пресс-службе.

Аэропорт Братск обеспечил пассажиров рейса питьевой водой, а позже им будет предоставлен горячий обед.