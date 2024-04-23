В Москве мужчина ограбил храм

В Москве с территории храма на площади Викторио Кодовильи мужчина украл колесный снегоуборщик, его задержали. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

Злоумышленником оказался ранее судимый 19-летний мужчина. Следователи задержали его менее чем за сутки по месту жительства на Уральской улице.

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник зашел на территорию храма, где заметил колесный снегоуборщик. Убедившись в отсутствии людей вокруг, он укатил технику в подсобное помещение дома, в котором проживает. Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей», — говорится в тексте.

Снегоуборщик у задержанного был изъят.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества. На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.