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Задержанный замминистра обороны днем присутствовал на коллегии Минобороны

Задержанный замминистра обороны Тимур Иванов во вторник, 23 апреля, присутствовал на коллегии Минобороны РФ. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный в Telegram-канале ведомства.

Задержанный замминистра обороны днем присутствовал на коллегии Минобороны
© РИА Новости

Силовики задержали чиновника вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей.

В СК РФ отметили, что в отношении чиновника ведутся следственные действия, ведомство будет добиваться его ареста.

Возбуждено дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

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