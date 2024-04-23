Задержанный замминистра обороны днем присутствовал на коллегии Минобороны

Задержанный замминистра обороны Тимур Иванов во вторник, 23 апреля, присутствовал на коллегии Минобороны РФ. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали чиновника вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей.

В СК РФ отметили, что в отношении чиновника ведутся следственные действия, ведомство будет добиваться его ареста.

Возбуждено дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.