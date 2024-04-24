Шойгу заранее знал о задержании замминистра обороны Иванова

Президенту Владимиру Путину доложили о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова, о происходящем знал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны», — указал представитель Кремля.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Как отметил Песков, Шойгу был «заранее поставлен в известность».

Накануне Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Замминистра обороны занимал свой пост с 2016 года и курировал вопросы жилищного обеспечения войск, строительства и капремонта объектов, отмечает телеканал «360».