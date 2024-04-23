Москвич угрожал взорвать самолет рейса Сочи-Петербург

Один из пассажиров дневного рейса SU6560 Сочи-Петербург угрожал взорвать самолет. Оперативники задержали злоумышленника.

На борт самолета проник неизвестный. Мужчина был агрессивно настроен и стал кричать, что у него в сумке бомба, передает Мойка78. Однако мужчину оперативно обезвредили. Силовики вывели его из салона самолета.

По предварительным данным, злоумышленнику 32 года. В аэропорту он находился для того, чтобы улететь в Москву рейсом другой авиакомпании.

В результате, рейс задержали на три часа для проведения дополнительной проверки. В данный момент самолет направляется в Петербург.