СК: с задержанным замглавы Минобороны проводятся следственные действия

Следственные действия проводятся с заместителем главы Министерства обороны России Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

О задержании замминистра обороны стало известно 23 апреля. Иванова заподозрили в получении взятки. По словам Петренко, с ним «проводятся соответствующие следственные действия».

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Ранее сообщалось, что информацию о задержании Иванова довели до президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.