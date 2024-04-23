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СК: с задержанным замглавы Минобороны Ивановым проводятся следственные действия

Следственные действия проводятся с заместителем главы Министерства обороны России Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

СК: с задержанным замглавы Минобороны проводятся следственные действия
© РИА Новости

О задержании замминистра обороны стало известно 23 апреля. Иванова заподозрили в получении взятки. По словам Петренко, с ним «проводятся соответствующие следственные действия».

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Ранее сообщалось, что информацию о задержании Иванова довели до президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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