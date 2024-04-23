СК: с задержанным замглавы Минобороны проводятся следственные действия

СК: с задержанным замглавы Минобороны Ивановым проводятся следственные действия
Следственные действия проводятся с заместителем главы Министерства обороны России Тимуром Ивановым. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
О задержании замминистра обороны стало известно 23 апреля. Иванова заподозрили в получении взятки. По словам Петренко, с ним «проводятся соответствующие следственные действия».
Задержан замминистра обороны Тимур Иванов
Ранее сообщалось, что информацию о задержании Иванова довели до президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.