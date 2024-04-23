Спасатели рассказали, как помогали госпитализировать 300-килограмовую москвичку

Спасатели помогли транспортировать женщину с избыточным весом в машину скорой помощи на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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— 23 апреля в 16:13 поступило сообщение, что необходима помощь спасателей в Тимирязевском районе. На улице Вучетича женщине с избыточным весом стало плохо, — говорится в сообщении.

Специалистам предстояло спустить женщину с пятого этажа по крутым лестницам с узкими пролетами. Для этого им пришлось собрать носилки при помощи штатного оборудования и подручных материалов.

— Простыни свернули специальным способом, чтобы уложить на них женщину и расправить под ней. Далее необходимо было переместить заявительницу на щиты, связанные между собой и аккуратно с помощью веревок спускать до первого этажа до специального автомобиля скорой помощи, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В результате двухчасовая спасательная операция завершилась успешно — москвичку направили в медучреждение.

Несколько недель назад мужчине вызвали бригаду врачей из-за жалоб на сердце. Однако доставить больного в больницу оказалось непросто. Приехавшие медики не смогли самостоятельно поднять пострадавшего, и в дверь он не проходил. Тогда было принято решение вызвать спасателей МЧС. Для того чтобы вынести мужчину из квартиры на первом этаже, пришлось демонтировать оконную решетку.