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В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома

Таганский районный суд арестовал 44-летнего мужчину за нападение с ножом на 60-летнего незнакомца в подъезде жилого дома на Котельнической набережной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома
© globallookpress.com

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как установил суд, нападение произошло 20 апреля. Задержанный поссорился с потерпевшим и нанес ему множественные удары в туловище. Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана медицинская помощь. Следствие опросило свидетелей и назначило дактилоскопические и другие судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой соседу в лифте многоэтажки.

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