Глава МЧС Чечни грозился изнасиловать задержавших его полицейских

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев оскорблял и угрожал полицейским, задержавшим его в состоянии алкогольного опьянения на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Об этом пишет Baza.

Издание сообщает, что Цакаев оскорблял правоохранителей, а также нанес удары в живот старшему сержанту и по колену старшему лейтенанту. Цакаев обещал изнасиловать полицейских, обзывал их и говорил, что вскоре они узнают, кто он такой.

Чуть позже к месту задержания Цакаева прибыли вооруженные люди, по предварительным данным, — росгвардейцы. Они также избили полицейских и, демонстрируя автоматы, заставили их отпустить министра. Тот сел в свой автомобиль и уехал.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание Цакаева постыдной провокацией.