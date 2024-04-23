300-килограммовую жительницу Москвы спустили в «скорую» из окна квартиры

Спасатели спустили из окна квартиры 300-килограммовую москвичку, к которой приехала «скорая» из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у 56-летний женщины случился сердечный приступ, но врачи не смогли перенести москвичку в машину скорой помощи из-за слишком узких лестничных пролетов. На помощь подоспели сотрудники МЧС — четыре спасателя распилили решетку на балконе квартиры пострадавшей, после чего на тросах спустили женщину к машине. При этом всего в операции по спасению женщины участвовало шесть человек — помимо сотрудников МЧС к спуску пострадавшей присоединился один из врачей «скорой», а также оператор новостного канала.

Помимо лишнего веса и проблем с сердцем, у женщины также есть жалобы на болезнь в ногах — москвичка практически не может передвигаться самостоятельно. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Ранее в Москве умер 300-килограммовый житель Москвы, которого также выносили из квартиры через окно.