Baza: в Москве пытаются госпитализировать 300-килограммовую женщину

Врачи скорой помощи пытаются госпитализировать 300-килограммовую женщину в Москве, потребовалась помощь МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации Telegram-канала, весящей 300 килограммов жительнице дома на улице Вучетича потребовалась медицинская помощь. Медики скорой помощи попытались спустить ее по лестнице на носилках, однако уже на первом пролете у них возникли проблемы - он оказался слишком узким. Сообщается, что женщина уже два месяца не встает с кровати, а также не может самостоятельно передвигаться. Для оказания помощи на место вызвали сотрудников МЧС. Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщает, что, предварительно, у женщины произошел сердечный приступ. До этого москвича, который весит 300 килограммов, успешно эвакуировали через окно. Мужчина с сердечной недостаточностью пожаловался на плохое самочувствие.