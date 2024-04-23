У актера из российской рекламы нашли килограмм кокаина

Актера из российской рекламы «Пепси» и «Снежная королева» Евгения Агафонова задержали с килограммом кокаина в Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что полиция остановила машину 37-летнего актера еще 9 апреля. Во время осмотра транспортного средства полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом — как позже установила экспертиза, в нем находилось 1006 граммов кокаина.

В данный момент Агафонов задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Максимальная мера наказания по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее полиция Нижегородской области изъяла более 185 килограмм наркотиков и сырья для их изготовления.