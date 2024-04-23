Российская авиакомпания решила отсудить сотни тысяч рублей у дебошира

Российская авиакомпания Utair обратилась в суд с иском к мужчине, из-за которого пилотам пришлось экстренно сажать самолет. Заявление поступило в Сургутский городской суд. Газета.Ru

Уточняется, что россиянин сорвал рейс перевозчика, из-за чего компания понесла убытки на сумму 800 тысяч рублей. Теперь она намерена получить эти деньги от дебошира. Lenta.ru

«При выполнении рейса ответчик неоднократно и грубо нарушал правила авиакомпании и правила общественного порядка, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровью себе и пассажирам (разбил стекло, осколками стакана нанес себе порезы, нецензурно ругался, нанес телесные повреждения членам экипажа, находился в неадекватном состоянии, бился головой)», — говорится на сайте суда. Ura.Ru