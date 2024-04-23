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Злоумышленники сожгли три машины в Балашихе

В подмосковной Балашихе неизвестные подожгли машины на парковке жилого дома. Два автомобиля сгорели полностью, один получил значительные повреждения, пишет РЕН ТВ.

Злоумышленники сожгли три машины в Балашихе
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на вторник, 23 апреля, около многоэтажки на улице Агрогородок.

На кадрах видео, появившихся в интернете, внезапно на одной из машин вспыхивает пламя. Проходившие мимо нее молодые люди срываются на бег и быстро покидают место происшествия.

На кадрах других роликов видны горящие машины. От двух из них остался только каркас, у третьей загорелся бок.

На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Пожарные потушили возгорание. Полиция осмотрела автомобили, начала розыск поджигателей.

Мотивы злоумышленников пока неизвестны. При пожаре никто не пострадал.

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